‘Live’ discute caminhos para sustentabilidade de Nova Odessa

A Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Nova Odessa realizou nesta segunda-feira (7) a primeira “live” da Semana do Meio Ambiente 2021. O evento foi conduzido pela bióloga e diretora da pasta, Daniela Fávaro, e transmitido ao vivo através da página oficial da Prefeitura na rede social Facebook, disponível em www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa/. A programação seguirá até quinta-feira (10/06) com outras cinco palestras, a serem transmitidas sempre a partir das 10h.

Nesta primeira transmissão, a “live” reuniu a secretária municipal de Obras, Projetos e Planejamento Urbano, a arquiteta e urbanista Miriam Cecília Lara Netto, que falou sobre o tema “A importância da sustentabilidade ambiental no Poder Público”, e o secretário-adjunto de Obras, o engenheiro Renan Cogo, que explanou sobre “A importância do projeto de drenagem para sustentabilidade do sistema hídrico”.

Os participantes foram unânimes em apontar como principais necessidades para colocar o município no caminho da sustentabilidade a elaboração de um Plano de Drenagem que detecte e priorize a solução dos pontos de alagamento da cidade, os cuidados com as APPs (Áreas de Preservação Permanente) localizadas no município e a melhoria da mobilidade urbana.

A secretária de Obras expôs o diagnóstico realizado pela pasta no início da gestão sobre o uso dos espaços do município. De acordo com Miriam, foi aprovada a construção de mais de 11 mil unidades residenciais nos últimos anos, o que levará, nos próximos anos, a um aumento populacional de até 70%, elevando o contingente de habitantes dos atuais 61 mil “para mais de 100 mil”.

“Na época, não foi feita uma análise do impacto que esses empreendimentos causarão ao município, mas é certo que a cidade não dispõe de uma estrutura de serviços, um sistema viário e pontos de drenagem de água pluvial suficientes para suportar esse aumento da população. Nós estamos planejando as soluções necessárias, vamos discutir isso com a população para, no ano que vem, incluí-las no orçamento e ter a dotação de recursos adequada para implementá-las”, explicou.

A diretora do Meio Ambiente abordou os problemas das ocupações irregulares de áreas públicas para fins privados, como hortas e pequenos comércios, e os esforços que devem ser feitos pelo Poder Público para regularizar essas situações, devolvendo o caráter coletivo e ambiental aos espaços.

“Encontramos construções irregulares, acúmulo de lixo e resíduos de toda a natureza, além de riscos de contaminação da água e do solo. No que se refere às APPs, já demos prazo para as pessoas desocuparem esses locais, já que se trata de um crime ambiental. Em relação às demais áreas públicas, vamos estudar caso a caso, sempre com o objetivo de reorganizar o município e manter a qualidade de vida da população”, finalizou Daniela.

Confira as próximas atividades da Semana do Meio Ambiente de Nova Odessa 2021

3ª-feira, 08/06

● 10h – Institucionalização da secretaria de meio ambiente e as relações com as esferas do Executivo Federal e Estadual

Walter Bonaldo – Secretário de Meio Ambiente de Nova Odessa

● 11h – Bem-estar animal

Bruno Alessandro Crema – Secretário-Adjunto de Meio Ambiente de Nova Odessa

4ª-feira, 09/06

● 10h – A importância da água e o sistema público

Rean Sobrinho – Diretor Técnico da Coden

● 11h – Ações públicas no combate à dengue

Ana Paula Ribeiro – Agente de Saúde do Setor de Zoonoses de Nova Odessa

5ª-feira, 10/06

● 10h – Ações ambientais no âmbito do sistema público

Daniela Helena Fávaro – Bióloga e Diretora do Meio Ambiente de Nova Odessa