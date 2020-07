Live BBQ Mix Em Casa com churrasco

Em continuidade à parceria com o BBQ Mix, a Friboi será uma das patrocinadoras oficiais do evento online BBQ Mix Em Casa, que será realizado neste sábado (4), a partir das 16 horas. A marca promete unir experiências gastronômicas e dicas de receitas de variados cortes de carnes da família Friboi preparados por assadores renomados.

Durante a transmissão da live – organizada pelo idealizador do já consagrado festival Villa Mix – a Friboi fornecerá diversos cortes da linha Maturatta Friboi para que os chefs Jimmy Ogro, Paula Labaki, Roberto Barcellos e Paulo Capanema comandem ao vivo um churrasco perfeito.

A marca também reforçará sua linha de Espetinhos Friboi, que conta com as quatro opções: carne bovina, carne bovina com bacon, kafta e costela bovina. Todos os espetinhos armazenados no freezer da marca que serão doados para uma instituição em Bela Vista de Goiás (GO).

O evento será apresentado por Flávia Viana e irá reunir grandes nomes da música sertaneja como Leonardo, Bruno e Marrone, Gian e Giovani, Os Parazim, Edson e Hudson e Davie. O público poderá acompanhar ao vivo no Canal do Villa Mix no Youtube.

O público também contará com ativações no Instagram oficial @FriboiBrasil como parte das ações de merchandising realizadas durante o evento, com diversos produtos e projeção da marca na tela principal do show online. Além disso, a marca também estará exposta nos aventais em couro sustentável Kind Leather, produzidos pela JBS Couros, que serão utilizados pelos assadores ao longo da live.

A primeira edição do BBQ Mix aconteceu no início do ano, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, e reuniu mais de 40 mil pessoas no estacionamento do local. Vinte e três mil porções de carne bovina foram servidas em oito horas. Essa é a marca que levou o BBQ Mix ao Guinness Book. E a Friboi foi a responsável por fornecer mais de 10 toneladas de Maturatta Friboi para o churrasco do evento.

Sobre a Friboi

Com mais de quatro décadas de história, a Friboi – unidade de negócios de carne bovina da JBS – revolucionou o mercado ao descomoditizar a carne bovina brasileira e construir uma marca referência no mercado. A empresa mantém algumas das marcas de carne bovina mais reconhecidas do Brasil, com um amplo portfólio de produtos, composto pela homônima e líder de mercado Friboi, Maturatta Friboi, Do Chef Friboi, Reserva Friboi, 1953 Friboi e Swift Black, que atendem a diversos públicos. Com foco na garantia de origem, na qualidade e na segurança do alimento entregue ao consumidor, desde o bem-estar animal até a entrega do produto final, a Companhia adota as melhores práticas de sustentabilidade em toda sua cadeia de valor, e monitora seus fornecedores de gado de forma constante por meio do uso de imagens de satélite, mapas georreferenciados das fazendas e acompanhamento de dados oficiais de órgãos públicos. A Friboi está presente em mais de 150 países e, atualmente, conta com 37 unidades produtivas em todo o Brasil.