Uma live este sábado no face do NM vai agradecer todo o apoio recebido na campanha de arrecadação de recursos para uma cirurgia da adolescente de 15 anos, Marryler, moradora do Zanaga em Americana. A família é bem simples e pensou em vender a casa pra pagar a cirurgia.

O show com a dupla Vivy e Nathan acontece este sábado e também vai arrecadar mantimentos para os vicentinos da igreja Dom Bosco da cidade, que fazem trabalho junto às comunidades carentes.