Literatura espírita para além da psicografia

Sobre o autor: Ricardo Ribeiro Alves é autor de diversos livros de Administração e Sustentabilidade Ambiental publicados em editoras tradicionais, doutor e mestre em Ciência Florestal pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), com pós-doutorado pela Universidad de Zaragoza, Espanha. Bacharel em Administração também pela UFV. Professor no bacharelado em Gestão Ambiental, em Engenharia Florestal e do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal do Pampa (PPGA/Unipampa), Rio Grande do Sul. Autor da trilogia espírita “Repercussões de Outrora” composta pelos seguintes livros: A Janela do Castelo (livro um), Entardecer no Pampa (livro dois) e As Palmeiras de Ubá (livro três).