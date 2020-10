Lista Vegana: doces e salgados para saborear

Em um produto vegano a lista de ingredientes não apresenta nada que provenha da vida animal, já que o veganismo é uma alternativa para uma vida mais consciente. Durante a transição, uma das grandes dificuldades é encontrar produtos saborosos para incluir ao novo estilo de vida. Afinal, a lista vegana ajuda a achar aquele chocolate sem leite ou manteiga, com o mesmo o sabor e textura? Conheça as opções disponíveis no mercado para uma alimentação mais consciente e prazerosa que dispensa o uso de qualquer insumo de origem animal, inclusive o leite e seus e seus derivados.



Os snacks de castanha são assados em temperatura controlada e não fritas, como a maioria das castanhas disponíveis no mercado, são também livres de conservantes e sal. O produto pode ser encontrado nos sabores de castanhas de caju cruas, castanhas de caju assada sem sal e castanhas de caju assadas com coco.

O bombom vegano depossui zero adição de açúcares, sem adoçantes artificiais e é feito com 72% de cacau. Existe também o sabor defeito a base de leite de coco. Ambos não apresentam glúten e são adoçados com stevia.

A linhaé indicada para quem precisa acrescentar proteínas vegetais e fibras no seu dia a dia, na forma de snack ou acrescentando em saladas, sopas ou assados. Os snacks assados foram pensados para promover uma maior saciedade e estão disponíveis nos sabores de

O Crispy de ervilha azeite e alho, por exemplo, é assado e temperado com alho e sal rosa, além de ter azeite extra virgem. Crocante, delicioso e muito nutritivo, o produto é zero glúten, rico em fibras e fornece 9,5g de proteínas.

é um snack prático para levar para qualquer lugar. Quando acompanhado de iogurte ou frutas, ele acrescenta gorduras boas e promove saciedade por tempo prolongado. O snack pode ser encontrado nos sabores. Ambos são assados, sem adição de açúcares e sem glúten.

é composta por 100% de banana in natura, sendo ótima opção para lanches intermediários ou para acompanhar alguma atividade física, já que ela é digerida rapidamente, fornecendo energia quase imediata. Não possui aromatizantes, adoçantes, além de ser zero adição de açúcares, zero glúten e sem lactose.

Os produtos podem ser encontrados nas principais gôndolas de supermercados e lojas naturais. Também é possível comprar diretamente pelo site em: https://www.flormel.com.br/ ou https://loja.ataldacastanha.com.br/.

Sobre a flormel:

Fundada em 1987, na cidade de Franca, a Flormel traz em seu DNA a proposta de uma alimentação prazerosa e consciente. Comercializada em todo o Brasil, hoje a marca conta com uma vasta linha de produtos, chocolates, doces, snacks e barras, para atender às mais diferentes necessidades alimentares e estilos de vida, sempre aliando sabor e saudabilidade.