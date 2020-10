Lista traz 16 mulheres cotadas em Americana

O NM traz abaixo uma lista com 15 mulheres cotadas para ter uma cadeira na Câmara de Americana no ano que vem. São três os grupos principais de mulheres candidatas- As conservadoras/religiosas, as mães/líderes de bairro e as engajadas de esquerda/professoras.

Abaixo a lista levantada pelo NM com apoio dos partidos.

Os nomes estão da esquerda para a direita (sem qualquer conotação política) e de cima para baixo.

Leila Pessoto, Heloísa do Cartório, Má Vieira, Deise Bueno e Professora Juliana

Amanda Azeredo, Cris da ONG, Marilia Caputti, Ferzoca Personal, Natalia Camargo e Fran da Padaria

Erika Reis, Jacira Chávare, Daniela Fortunato, Ligia e Kelly Christiane.