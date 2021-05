Linha de ônibus é motivo de disputa em Nova Odessa

A implantação de uma linha de ônibus para o bairro Jardim dos Lagos é alvo de disputa política em Nova Odessa. No final da semana passada a Prefeitura havia divulgado a inclusão do bairro novo no itinerário do transporte coletivo urbano municipal. A melhoria também foi divulgada pelo vereador Oséias Domingos Jorge (DEM).

A Prefeitura enviou release na quinta-feira (27) sem citar o vereador e, horas depois, a Diretoria de Comunicação encaminhou e-mail aos meios de comunicação pedindo para “desconsiderar” a matéria (anexo). A informação passada foi que a Diretoria de Transportes iria fazer alterações antes do dia 6 de junho, data de início da extensão da linha.

Por sua vez, a Câmara enviou release dizendo que Oséias intermediou o benefício. Segundo o Poder Legislativo, o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), atendeu a requerimento protocolado pelo parlamentar e aprovado em abril passado. “O bairro é novo, mas já tem muitos moradores e eles precisam de acesso ao transporte público”, afirmou Oséias.

No entanto, quem também divulgou – em redes sociais – a linha foi Dilson Correa da Silva, o popular “Branco”, 1º suplente de vereador pelo partido Podemos. “Fizermos abaixo-assinado juntos aos moradores do Jardim dos Lagos. O mesmo foi protocolado por meio de um requerimento junto à Administração Municipal no dia 19 de fevereiro do corrente ano”, informou.

O suplente continuou, na postagem em que diz elucidar a ‘verdade’: “Ao chegar na mesa do Prefeito Leitinho, o mesmo deu autorização para que o Diretor de Transportes André Gazzetta me convidasse para reuniões e se iniciou as tratativas com a Rápido Sumaré sobre a viabilidade de extensão da linha até o bairro e o local onde o ônibus faria o itinerário”.

Por fim, Branco agradeceu a “todos que colaboraram”, dizendo que o “maior interesse é contribuir com as pessoas que mais precisam”. À reportagem do Novo Momento, o vereador Oséias Jorge se mostrou irritado com o colega. “Falei com o prefeito Leitinho e não tem nada disso. Conversei com ele e o vice (Alessandro) Mineirinho a respeito dessa linha de ônibus”, completa.