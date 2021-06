Linguiça, Lombo e Costelinha Suína ao Barbecue na Air Fryer? Confira receitas práticas

Muitas pessoas “redescobriram” a cozinha na pandemia. Com restaurantes fechados por alguns períodos, foi preciso incluir na rotina do home office o preparo das refeições. Mas, com horários cada vez mais apertados, a procura por eletrodomésticos e eletroportáteis como a Air Fryer disparou durante esse período.

Segundo o Google Trends, o termo de pesquisa “Receitas para fazer na air fryer” teve um crescimento na procura de 150% nos últimos 12 meses. Um dos principais motivos desse aumento na demanda do produto se refere à praticidade que ele proporciona. O eletroportátil permite preparar receitas sem o uso de óleo, proporciona uma rápida limpeza e os alimentos ficam prontos em pouco tempo.

Por isso, a Alegra preparou três receitas práticas com carne suína, que podem ser feitas na Air Fryer. Confira:

Costelinha Alegra com barbecue

Ingredientes:

– ½ kg de costelinha suína Alegra

– Molho tipo barbecue

– Suco de ½ limão

– 1 colher (sopa) de alho espremido

– 1 colher (sopa) de alecrim fresco ou seco

– 1 colher (sopa) de azeite

– 1 pitada de pimenta calabresa

– 1 pitada de pimenta-do-reino

– Sal a gosto

Modo de preparo:

Em uma vasilha pequena, misture suco do limão, alho, alecrim, azeite, as pimentas e o sal, depois reserve. Corte a costela suína Alegra em pedaços entre os ossinhos. Coloque os pedaços dentro de um saquinho plástico e despeje sobre eles o tempero. Feche e deixe marinando por 30 minutos. Se preferir, você pode deixar de um dia para o outro, na geladeira.

Após marinar, retire as costelinhas do saco e coloque na cesta da air fryer. Pincele generosamente o molho barbecue. Programe a air fryer por 35 minutos a 200°C. Na metade do tempo, vire as costelinhas e pincele com mais molho barbecue. Retire, aplique mais barbecue e sirva.

Molho barbecue caseiro

Ingredientes:

– ¼ xícara de vinagre

– ¼ xícara de catchup

– 3 colheres de açúcar

– 3 colheres de shoyu

– 2 colheres de azeite

– 1 alho batido

– 1 cebola batida

– 1 colher de suco de limão

Modo de preparo:

Refogue o alho e a cebola no óleo, depois adicione todos os outros ingredientes. Mexa e espere encorpar.

Lombo suíno Alegra na air fryer

Ingredientes:

– 500g de lombo suíno fatiado Alegra

– 2 colheres de azeite

– 2 dentes de alho cortadinhos

– Salsinha picada a gosto

– Pimenta-do-reino a gosto

– Sal a gosto

Modo de preparo:

Misture todos os ingredientes em um recipiente e acrescente as fatias de lombo suíno Alegra. Mexa bem e deixe a carne marinando por 10 minutos. Coloque na air fryer e cozinhe por 15 minutos a 180°C, virando os bifes na metade do tempo.

Linguiça Alegra na air fryer

Ingredientes:

1 pacote de linguiça Alegra

Modo de preparo:

Você só precisa deixar os cortes assando por 20 minutos a 180°C, virando na metade do tempo. As linguiças vão ficar super suculentas! Agora, se você preferir mais sequinha, acrescente mais 5 minutos de preparo.

A dica aqui, além de apostar nas linguiças frescais Alegra, que proporcionam aquele aroma e sabor de churrasco no meio da semana, é usar também as linguiças saborizadas Alegra.