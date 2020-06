Conheça a lingerie pós pandemia

Peças íntimas e lingeries integram o guarda-roupa de várias mulheres ao redor do mundo, colaborando para que elas se sintam confortáveis e protegidas durante as atividades do dia a dia. Tanto para uso estético, quanto como forma de auxiliar na saúde e na qualidade de vida, promovendo sustentação e praticidade, esta categoria de investimento tem ganhado a atenção de pesquisadores e especialistas, ficando cada vez mais tecnológica.

O mercado da moda tem como maior inspiração os gostos do público e a maneira como a sociedade funciona. Com tantas inovações em diferentes áreas, não é uma surpresa que até mesmo as peças íntimas estão mudando, ganhando novas funcionalidades e incluindo o uso de materiais ecológicos que conversam com um público mais progressista, que procura adquirir produtos que conversem com sua maneira de pensar.

Assim, as lingeries têm ganhado novas características. O uso de tecidos ecológicos é um dos exemplos de como esse setor pode ser atualizado. O algodão orgânico é um bom exemplo, resultado de uma proteção que minimiza os impactos sobre o meio ambiente, além de não ter contato com agrotóxicos. Um processo de tingimento natural e livre de metais pesados é outro fato importante para ser considerado, colaborando tanto para a saúde do ambiente, quanto para a saúde de quem está usando o produto. Também existem as opções com material biodegradável, gerando menor impacto ambiental após o descarte dos itens. Peças com tecidos respiráveis e específicas para diferentes tipos de atividades, características da pele e níveis de sustentação também têm se tornado prioridade na escolha dos consumidores, que desejam se sentir compreendidos e tratados de maneira individual pelas marcas.

Um uso interessante para as lingeries, que vem ganhando cada vez mais espaço, é a sua funcionalidade em substituir itens considerados essenciais na vida das mulheres. As calcinhas absorventes são consideradas uma alternativa muito mais confortável e ecológica do que os absorventes, tão usados durante a menstruação. Usar uma calcinha ou um shorts absorvente durante o momento do ciclo menstrual é libertador, permitindo que a mulher caminhe, pratique esportes e realize todas as suas atividades diárias sentindo-se mais confortável e segura.

Já os sutiãs de amamentação absorventes – itens que têm aparecido com frequência em propagandas e anúncios – facilitam a vida de pessoas que precisam amamentar, tornando essa tarefa mais prática, com copa removível que facilita a amamentação, e ainda mantendo o conforto, evitando vazamentos de leite durante o dia. O fato de que essas opções são reutilizáveis e continuam eficientes após várias lavagens deixa claro também um compromisso com a natureza, diminuindo consideravelmente a produção de lixo decorrente do uso de produtos descartáveis.