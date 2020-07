Limeira Shopping reabre ao público e mantém ações preventivas

O Limeira Shopping reabre ao público nesta segunda-feira, 13 de julho, em atendimento às regras do Decreto Municipal nº 250/20. O horário de funcionamento será das 14h às 18h.

O uso de máscaras nas dependências do Limeira Shopping e nas lojas é obrigatório, em atendimento ao Decreto Estadual 64.959/20.

As lojas da Praça de Alimentação, bem como os quiosques que atuam neste segmento, trabalham em sistema de delivery, com a possibilidade de retirada do produto no local. Para tanto, são organizadas filas onde os clientes vão aguardar o pedido, respeitando o distanciamento demarcado no piso. As mesas da Praça não podem ser utilizadas.

Álcool em gel é disponibilizado para higienização de colaboradores, clientes e fornecedores. Filas dentro do Limeira Shopping devem respeitar o afastamento mínimo de 2 metros entre as pessoas. Os clientes poderão acessar o shopping pela entrada do estacionamento. As regras de prevenção, como máscara e afastamento nas filas, valem para todos os locais.

O empreendimento mantém as providências já adotadas no início de junho para garantir o empreendimento seguro ao público de Limeira e região, lojistas, colaboradores e fornecedores, com medidas preventivas recomendadas para o combate à Covid-19. Áreas públicas seguem com reforço de higienização permanente.

O Limeira Shopping agradece a compreensão de lojistas, funcionários, colaboradores e clientes e reafirma a disposição de cumprir as regras sanitárias exigidas para o momento.