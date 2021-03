Ligeira queda de internações é sentida em Nova Odessa

Nas últimas 72 horas, a Secretaria da Saúde de Nova Odessa registrou ligeira queda no número de internações de pacientes com Covid-19 na UR (Unidade Respiratória) do Jardim Alvorada e na ala exclusiva do Hospital e Maternidade Municipal. De acordo com dados oficiais, na sexta-feira (26/03), o total era de 20 pacientes internados na UR e 11 na “ala Covid” do Hospital. Na segunda-feira (29), a redução era de 22,89%, com 15 pessoas sendo assistidas na UR e 9 no Hospital.

No entanto, mais três pacientes que estavam internados na Rede Municipal de Saúde foram transferidos para leitos de UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) para Hospitais de referência do Governo do Estado, por meio da CROSS (Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde). Com isso, cresceu o número de pacientes da cidade internados em leitos de UTIs – de 22 para 25.

Em relação ao número de casos positivos de Covid-19, a Vigilância Epidemiológica confirmou o registro de mais 24 casos nas últimas 72 horas. Com isso, o número total de pacientes positivos desde o início da pandemia, em março do ano passado, saltou de 2.981 para 3.005. Os novos casos positivos foram registrados em 15 homens, com idade entre 6 e 67 anos, e em mais nove mulheres, com idades de 22 a 77 anos.

Os novos pacientes positivados são moradores dos bairros São Jorge, Nossa Senhora de Fátima, Santa Rita, Bela Vista, Klavin, Centro, Alvorada, São Manoel, Santa Rosa, Chácaras Recreio, Green Village, Maria Raposeiro Azenha, Fazenda Velha, Fadel e Ipês.

As prováveis novas mortes causadas pelo coronavírus nos últimos dias, inclusive na UR do Alvorada, ainda não constam no boletim diário do órgão. Isto acontece porque os óbitos só são confirmados aos órgãos de Vigilância em Saúde através dos exames feitos pelo Instituto Adolfo Lutz, laboratório estadual de referência para a Rede Pública de Saúde da cidade.

Óbitos

Antes dessa confirmação, as mortes mais recentes são consideradas óbitos suspeitos e, não entram na conta de “confirmados”. Eram cinco os óbitos suspeitos aguardando confirmação. Até segunda-feira, portanto, Nova Odessa mantinha 99 óbitos confirmados por Covid-19, número que pode aumentar nos próximos dias por causa dessa demora nos resultados dos exames.

Até o momento, foram contabilizadas oficialmente 9.142 notificações de suspeitas de Covid-19 em Nova Odessa, das quais 44.115 já tiveram resultados negativos para o novo vírus. Dos 3.005 casos positivos, 2.614 pacientes já se encontram curados da doença viral (o equivalente a 86,98%).

Conforme a atual fase emergencial do Plano São Paulo, que busca tentar evitar o iminente colapso do Sistema de Saúde no Estado, festas e aglomerações de qualquer tipo estão proibidas até dia 11 de abril, incluindo atividades esportivas e religiosas. O Governo do Estado também determinou toque de recolher nos 645 municípios todos os dias, entre 20h e 5h.

A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Odessa reafirma a importância do uso contínuo de máscaras, da higienização constante das mãos com água e sabão ou o uso do álcool em gel a 70% e do distanciamento social, como formas de combater a disseminação do novo coronavírus. Se puder, sempre que puder, fique em casa.