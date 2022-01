Ligações telefônicas potencializam vendas

Calcular o ROI (Retorno Sobre o Investimento) das campanhas de marketing é a maneira mais eficiente de mostrar os resultados de cada estratégia adotada na divulgação de um produto ou serviço e, dessa forma, permitir que os investimentos sejam mais assertivos. Embora as experiências digitais estejam em alta, as ligações telefônicas nunca deixaram de ser uma importante ferramenta de contato entre as empresas e seus clientes.

A conversão em acessos ao site, formulários preenchidos e visitas à loja, por exemplo, é comumente monitorada, mas as ligações telefônicas também merecem atenção, já que são igualmente importantes. As chamadas telefônicas geradas em campanhas on-line e off-line têm um papel fundamental nos resultados de cada estratégia de marketing adotada. Isso porque, sem rastrear as ligações é impossível visualizar o ROI real. “Monitorar as chamadas pode ser crucial para a tomada de decisão com foco na geração de leads, já que muitos negócios são fechados por telefone”, afirma Marcio Pacheco, CEO e cofundador da PhoneTrack. Ainda de acordo com o profissional, números apontam que 28% dos consumidores ligam para a loja ou empresa após fazerem uma busca pelo celular.

Por exemplo, em campanhas off, a agência pode colocar em um outdoor um telefone, mas como saber se aquela mídia está funcionando e dando retorno? “Uma forma é deixando um número exclusivo para isso, assim você saberá exatamente quantos leads gerou, quantos fecharam negócio ou mesmo o perfil do seu possível cliente, e esse monitoramento é o que faz a PhoneTrack”, explica Pacheco.

O fato é que, quando usam a verba do cliente para planejar e executar campanhas com o objetivo de gerar leads qualificados e, consequentemente, fechar negócios, as agências e os profissionais de marketing precisam provar esses resultados. Atualmente, é possível monitorar as ligações telefônicas por meio de tecnologias como o call tracking e o speech analytics e, dessa forma, apresentar resultados reais. Pacheco explica que “As agências podem fornecer esses dados para os clientes e melhorar o padrão de venda, a qualidade do atendimento e assim ter uma conversão melhor. Sem esse monitoramento, o profissional de marketing tem um ponto cego, que pode corresponder a 5% ou 80% do resultado da campanha”.

Na plataforma da PhoneTrack, que usa o call tracking e o speech analytics, dados como a quantidade de ligações recebidas por cada campanha, as chamadas perdidas, a média de duração de cada contato e as principais palavras-chave usadas durante a chamada são disponibilizados com o objetivo de facilitar a potencialização dos resultados das campanhas de marketing. “A PhoneTrack consegue gravar as ligações e dar o nível de transparência de dados necessário para registrar tudo que acontece numa chamada entre a empresa e o consumidor. Com acesso a esses números, é possível remanejar a verba e investir principalmente nas campanhas que trazem melhores resultados”, finaliza o profissional.

