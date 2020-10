Líder na pesquisa, Dalben inaugura comitê

O prefeito Luiz Dalben e o vice-prefeito Henrique do Paraíso, candidatos à reeleição em Sumaré, inauguraram na manhã deste sábado, dia 17 de outubro, o Comitê Regional do Picerno, localizado na Avenida Fuad Assef Maluf. O evento contou com a presença do deputado estadual Dirceu Dalben e foi acompanhado por apoiadores e candidatos a vereadores a vereador da Coligação A Força Do Bem, formada por 12 partidos.

Dalben lidera com 54% de intenções de voto a pesquisa divulgada esta semana pela VTV SBT.

Em seu discurso, o prefeito Luiz Dalben destacou as obras e melhorias realizadas ao longo de sua Administração Municipal e agradeceu o apoio que tem recebido diariamente. “Agradeço toda equipe que tem trabalhando e vestindo a camisa para fazer essa cidade dar certo e as melhorias acontecerem. Tenho muito orgulho da história que construímos para o desenvolvimento de Sumaré. A gente luta e quando vemos o resultado a gente fica emocionado, Eu tenho só a agradecer, a Deus e a vocês”, destacou.

O vice-prefeito, Henrique do Paraíso, também “hoje essa região se tornou uma cidade e agora, com o Governo Luiz Dalben, está se tornando a primeira a receber um Ginásio Poliesportivo completo. Vamos continuar sempre agradecendo a Deus e trabalhando, andando todos os bairros dessa cidade e conversando com toda a população dessa cidade. Nosso governo colocou Sumaré na engrenagem novamente”, disse.

Deputado Estadual, Dirceu Dalben, que também já foi vereador e prefeito de Sumaré, destacou o trabalho realizado pela gestão Luiz Dalben e Henrique do Paraíso nos últimos anos.