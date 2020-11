Líder Empreendedora da RMC, Camila Tashiro no Fórum G20

Expoente da nova geração de lideranças da RMC, Camila Garcia Tashiro integrou a delegação brasileira na Cúpula 2020 da Aliança de Jovens Empreendedores do G20 (G20YEA), que pela primeira vez aconteceu em formato online, tendo como anfitriã a Arábia Saudita. No evento, ela sustentou que o cenário econômico da pós-pandemia somente será superado por meio do empreendedorismo, inovação, criatividade, resiliência e agilidade, visando um desenvolvimento sustentável, com base na vantagem competitiva de cada região, e um crescimento inclusivo.

Camila Tashiro avalia que o evento foi uma oportunidade de apresentar propostas para que as economias possam se recuperar, num cenário pós-pandemia. “Um privilégio integrar a Delegação brasileira de Jovens Empresários da Aliança Global do G20. Os jovens empresários dos 20 países mais desenvolvidos do planeta discutindo os rumos que devemos seguir frente aos desafios que nos cercam! O voluntariado associativista acredita que podemos superar esta crise, unidos em torno de um mesmo objetivo: converter o empreendedorismo na maior fonte de transformação”, ressalta.

Camila já vem tendo sua trajetória comparada à da secretária estadual de Desenvolvimento Econômico de São Paulo. Em comum, ambas possuem a origem humilde e a disposição em enfrentar – e superar – preconceitos e mostrar que lugar de mulher também é na política. Assim como sua colega do governo estadual, que é uma das apostas do governador João Doria para 2022, Camila esteve cotada para ser a candidata a vice-prefeita na chapa de Rafa Zimbaldi, mas na última hora prevaleceram os acordos da velha política. Nada que possa tirar o brilho nos olhos quando o assunto é empreendedorismo.

E o Empreendedorismo, como fonte de inovação e resiliência, foi o tema principal da Cúpula 2020 da Aliança de Jovens Empreendedores do G20 (Young Entrepreneurs Alliance), que tradicionalmente acontece antes da Cúpula Principal do G20, que reúne os líderes dos países mais industrializados do mundo. Neste ano, foi realizada nos dias 29 e 30 de outubro, em formato virtual.