Libertadores: times argentinos são favoritos no primeiro jogo

Brasil e Argentina começam 2021 em alta temperatura, com dois confrontos internacionais de peso! Nesta terça, dia 5 de janeiro, começam as semifinais da Libertadores, e o Palmeiras vai à Argentina para enfrentar o River Plate. Na quarta, dia 6, será a vez do Boca Juniors receber o Santos para tentar abrir vantagem na outra semifinal. De acordo com a Betfair.net, os dois clubes argentinos são favoritos nessa disputa.

O River Plate garantiu sua classificação para a semifinal depois de golear o Nacional no Uruguai – a equipe argentina tem disparado o melhor ataque da competição, com 31 gols. O clube é dirigido desde 2014 pelo técnico Marcelo Gallardo, que chega à impressionante marca de cinco semifinais de Libertadores em seis edições disputadas, tendo sido campeão em 2015 e 2018.

Mas o Palmeiras também chega à disputa em um bom momento, após encerrar 2020 com 100% de aproveitamento em mata-matas, sem ser eliminado de nenhuma competição. Foi campeão paulista, e é o único brasileiro que ainda disputa os títulos da Copa Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.

Análise da Betfair.net indica que o River é favorito na primeira partida, com 50% de chance de vencer. O empate aparece como segundo resultado mais provável, com 29%, enquanto a vitória do Palmeiras tem 21% de chance de ocorrer.

No outro jogo, o Boca Juniors terá o favoritismo ao jogar na Bombonera com o Santos. No duelo, o clube argentino tem 58% de chance de vencer, segundo a Betfair.net, enquanto a probabilidade de vitória da equipe santista é de apenas 17%. O empate aparece com 25% de chance de ser o resultado do primeiro jogo.

Hexacampeão do torneio, o Boca venceu seu compatriota Racing para chegar à semifinal. O time do atacante Carlitos Tevez já venceu o Santos na final da Libertadores de 2003 – naquela época o jogador tinha 19 anos e fez o primeiro gol da final, disputada no Morumbi.

Já o clube brasileiro, que conta com o atacante Marinho em grande fase, ocupa apenas o oitavo lugar na tabela do Brasileirão, com poucas chances de título na competição nacional – o que torna o título da Libertadores ainda mais importante para a temporada do clube.

A segunda partida das semifinais ocorre nos dias 12 (Palmeiras x River Plate) e 13 de janeiro (Santos x Boca Juniors). A final do torneio será no dia 30 de janeiro, no Maracanã.