Libertadores. Palmeiras terá São Paulo e tabu nas 4as

Com a vitória sobre a Universidad Católica, por a 1 a 0, nesta quarta-feira, o Palmeiras confirmou o favoritismo e avançou para enfrentar o São Paulo nas quartas de final da Libertadores da América. Atual campeão, o Verdão terá que quebrar um indigesto tabu caso queira continuar vivo no torneio.

Até o momento, as duas equipes já se enfrentaram oito vezes pela competição continental, com seis vitórias do Tricolor e dois empates. O Alviverde, portanto, jamais conseguiu derrotar o rival em jogos internacionais.

Deste embates, seis foram pela fase mata-mata. Em 1994, o São Paulo segurou um 0 a 0 na partida de ida, fora de casa, e venceu por 2 a 1, no Morumbi, para avançar às quartas de final.

Já em 2005, pela mesma fase, foram dois triunfos tricolores. No primeiro embate, a então equipe de Paulo Autuori contou com gol decisivo de Cicinho para deixar o Palestra Itália com uma mão na vaga. A classificação foi confirmada no Morumbi. Mesmo com um a menos, o time da casa venceu por 2 a 0, com tentos de Rogério Ceni e Cicinho.

No ano seguinte, também pelas oitavas, houve um empate de 1 a 1 no Parque Antártica no jogo de ida. Na volta, a partida encaminhava para mais uma igualdade, mas Rogério Ceni decretou a vitória de 2 a 1 dos mandantes já na reta final do clássico.