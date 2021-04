Libertadores: Fora de casa, brasileiros iniciam decisão

Os dois times brasileiros que já iniciaram sua jornada na CONMEBOL Libertadores 2021 voltam a campo nesta semana para buscar suas vagas na fase de grupos – mas primeiro precisam derrotar dois ex-campeões sul-americanos em seus respectivos territórios.

De acordo com a Betfair.net, especialista em análises de probabilidades, o Santos tem 27% de chances de vencer o jogo de ida sobre o San Lorenzo, nesta terça-feira (7), na Argentina. O time da casa aparece com 41% de probabilidade de vencer em casa, e a chance da partida terminar empatada é de 32%.

O Grêmio, embalado pelo resultado combinado de 8×2 conquistado contra o peruano Ayacucho na fase anterior, encara na quarta-feira (8) o Independiente del Valle no Equador e tem 24% de voltar a Porto Alegre em vantagem. Já a equipe equatoriana aparece com 47% de chance de vitória, e o empate tem 29% de probabilidade de ocorrer, segundo a Betfair.net.

O craque Rivaldo, em entrevista à Betfair.net, afirmou que acredita na classificação dos dois clubes brasileiros: “Jogos de Libertadores sempre são difíceis, especialmente contra times que já conquistaram títulos continentais. No entanto, tanto Grêmio como Santos são times muito respeitados na América do Sul com grande experiência nesse tipo de partida, então eu estou confiante de que eles vão conseguir seus objetivos. Para mim, são favoritos para se classificar”.

Campeão da edição da CONMEBOL Libertadores em 2014, o San Lorenzo precisou da partida em casa para derrotar o Universidad de Chile na segunda fase. Após empate (1 a 1) em Santiago, o time argentino contou com seus atacantes Franco Di Santo e Ángel Romero para ganhar a partida por 2 a 0 e selar a classificação. Agora enfrenta o Santos, atual vice-campeão da competição, que sofreu para eliminar o venezuelano Deportivo Lara em um placar agregado de 3 a 2.

Já o Grêmio, que praticamente garantiu a classificação na última fase já no jogo de ida ao vencer o Ayacucho por 6 a 1, vai encarar uma equipe com ataque igualmente eficiente. Derrotado pelo chileno Unión Española no jogo de ida, o Independiente del Valle, campeão da CONMEBOL Sul-Americana de 2019, reverteu o placar e se classificou com o resultado combinado de 6 a 3.

Com o Santos e o Grêmio garantindo suas classificações para a próxima fase da CONMEBOL Libertadores, o futebol brasileiro poderá chegar com oito times na fase de grupos da competição em 2021.