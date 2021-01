Libertadores. Bolsa de aposta vê Palmeiras favorito x Santos

Após quase um ano desde seu início, a CONMEBOL Libertadores 2020 está chegando ao final! O torneio, que passou por um período de paralisação no ano passado por conta da pandemia, terá final brasileira: Palmeiras e o Santos disputam o título no dia 30 de janeiro, no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro.

Mas no caminho até aqui, os dois clubes tiveram que vencer as probabilidades: afinal, no início da CONMEBOL Libertadores, em fevereiro de 2020, o Palmeiras registrava 10% de chances de ser campeão, enquanto o Santos aparecia com apenas 5,6% de probabilidade de conquistar o título, de acordo com a Betfair.net.

Em março, após as partidas iniciais da competição, o Verdão registrava 12% e o Peixe aparecia com 7%. Mais tarde, em outubro, após a retomada das partidas da Libertadores, a Betfair.net apontou queda nas chances de conquista dos clubes, com 10% do Palmeiras e 7% do Santos. Com o avanço dos clubes na competição, as probabilidades de vitória foram variando.

Já em novembro, o Palmeiras aumentou suas chances de vitória para 19%, após vencer de 3×1 o Delfín no primeiro jogo das oitavas de final. Já o Santos registrava 7% após vitória de 2×1 contra a LDU de Quito.

No segundo jogo das oitavas de final da Libertadores, o Palmeiras venceu o Delfín por 5×0, aumentando sua probabilidade de título para 22%. O Santos perdeu de 1×0 para a LDU na segunda partida, mas ainda assim se classificou para a fase seguinte, registrando 8% de chance de ser campeão, na análise da Betfair.net.

Nas quartas de final, o Verdão teve queda nas probabilidades de título após empate de 1×1 com o Libertad, registrando 13%. O Peixe manteve os 8% de chances após empatar com o Grêmio por 1×1 na primeira partida. Após o segundo jogo das quartas de final da Libertadores, com vitória dos dois times, as chances aumentaram. O Palmeiras venceu o Libertad por 3×0, subindo para 30% nas probabilidades, enquanto o Santos desbancou o Grêmio por 4×1, subindo para 19% na análise da Betfair.net.

Os clubes começaram 2021 com 25% de chances para o Palmeiras e 14% de probabilidades de vitória da CONMEBOL Libertadores para o Santos. A queda se deu por conta da definição dos adversários na etapa seguinte: os dois maiores clubes argentinos, Boca Juniors e River Plate.

Com a vitória do Palmeiras por 3×0 contra o River Plate na primeira partida da semifinal da Libertadores, o clube registrou 47% de chances. Já o Santos empatou em 0x0 com o Boca Juniors na primeira partida, aparecendo com 14% na análise da Betfair.net.

Na segunda partida da semifinal da Libertadores, o Palmeiras perdeu de 2×0 para o River, ficando com 50% no cálculo de probabilidades de vitória. Já o Santos venceu o Boca por 3×0, subindo para 21% na análise.

A análise da Betfair.net seguiu os clubes durante toda a competição e termina apontando quem tem maiores chances de levantar a taça. O Palmeiras aparece com maiores chances de vencer a grande final da CONMEBOL Libertadores, com 60% de probabilidade de chegar ao seu segundo título na competição. Já o Santos aparece com 40% de chances de vencer a competição, e tornar-se o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores.

