LGBT Campinas: “Elise” na Campanha de Popularização do Teatro

As artistas de uma tradicional boate precisam convencer um oficial de justiça que não sabem nada sobre o paradeiro de Elise, considerada a mais popular entre as artistas de uma tradicional casa noturna. “Uma História para Elise” traz à tona as dificuldades vivenciadas por gays e mulheres trans que encontram nas artes cênicas uma forma de sobreviver em meio ao preconceito e violência.

O espetáculo será apresentado na sexta-feira (14/01) no Teatro Municipal Castro Mendes, em Campinas. A montagem integra a Campanha de Popularização do Teatro, promovida pela Secretaria de Cultura e Turismo, vinculada à prefeitura de Campinas. “O evento é fundamental à formação de público e divulgação das produções artísticas”, afirmou o diretor do PoloAC, Anselmo Dequero.

De acordo com o diretor, o oficial de justiça acredita que as artistas da boate possam ajudar a esclarecer o mistério em torno do desaparecimento de Elise, que sumiu sem deixar vestígios. “Mas, infelizmente, usa o ‘rigor da Lei’ para conseguir informações. Antero da Redenção simplesmente se torna muito agressivo e parece não se incomodar com a violência contra as artistas”, completa.

No espetáculo, estão Cleiton Carlos (Albertina) e as atrizes trans Kate Dias (Campesina) e Lara Oliver (Bernardina). A montagem inédita é resultado de estudos cênicos e práticas de montagem do coletivo artístico do PoloAC Campinas. “Uma História para Elise” tem o apoio cultural do deputado estadual Edmir Chedid, da hamburgueria clássica O Burguês e do Fly Maria Dança e Arte.

Campanha

A Campanha tem como objetivo promover o acesso da população aos teatros municipais; divulgar as produções culturais do município; criar alternativas para janeiro e fevereiro, considerados meses de baixa temporada teatral; democratizar a participação de grupos teatrais e garantir o alinhamento da gestão do agendamento de uso às diretrizes e objetivos da Política Municipal de Cultura.

“Esta Campanha de Popularização do Teatro oferece uma programação extensa de teatro a preços convidativos num período de férias; uma oportunidade especial para toda a família, tanto ao público infantil quanto adulto. Ao mesmo tempo, oferece às companhias a oportunidade de mostrarem o trabalho realizado em Campinas”, disse a secretária de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli.

Classificação: 12 anos