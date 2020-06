Levou facada da mulher após discussão

Imagem ilustrativa

Um homem foi agredido e levou uma facada no ombro na madrugada deste sábado em Santa Bárbara d’Oeste. A Polícia Militar foi acionada na rua Suécia, Jardim Europa, para atender ocorrência de agressão. No local, o motorista J.A.S, 54, apresentava sinais de ferimentos no ombro e relatou aos policiais que teve uma discussão com a esposa após retornarem de um churrasco na casa de amigos e que haviam ingerido bebida alcoólica.

Segundo ele, durante a discussão a esposa I.X.S., 42, de posse de duas facas teria atingido seu ombro. Para contê-la ele enrolou a mulher num edredon. Já a mulher, que teve pequeno ferimento nos lábios, alegou que a briga teria se iniciado porque ela passou mal e J.A.S. reclamou, porque ela toma medicamento. Disse ainda que tem uma medida protetiva contra ele.

Os dois passaram por atendimento no pronto socorro. J.A.S. ficou em observação e foi orientado do prazo de seis meses para representação criminal. As facas foram apreendidas pelos policiais.

Após sbnoticias.com.br