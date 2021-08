Levou celular para consertar na loja e roubaram o bichinho

O autônomo W.J.S., de 37 anos, morador no Jardim Europa, em Santa Bárbara d’Oeste, foi vítima de furto de celular nesta semana. Ele contou na Delegacia de Polícia que no dia 25 de agosto de 2021, levou seu aparelho Motorola para fazer um reparo na Mikro Campos Informática, na Rua Portugal, conforme ordem de serviço expedida naquela data, no valor de R$ 250.

Nesta sexta-feira, W. retornou ao estabelecimento comercial para a retirada do celular, quando foi informado pelo proprietário do local, Florentino Oliveira Campos, que o celular estava sobre o balcão da loja e foi furtado por desconhecido e o furto só foi percebido no momento em que o dono foi retirar o aparelho. O caso foi registrado no Plantão Policial.

