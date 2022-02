Levou carrinho do mercado, foi pego e disse ter apenas “emprestado”

Equipe da Guarda Municipal de Americana foi solicitada, na madrugada deste domingo, a comparecer no supermercado São Vicente da Avenida Cillos. A informação era de que um homem havia levado um carrinho de compras e estaria seguindo em direção ao bairro Cidade Jardim.

Diante das informações, equipe iniciou patrulhamento pelas proximidades até encontrar o indivíduo. Indagado, o homem disse ter pego o carrinho emprestado para levar material reciclável até o local de venda e que devolveria depois. O homem ainda informou que o carrinho estava “solto” pelo local.

Diante dos fatos, foi realizado contato com o responsável o qual compareceu no local e, ao verificar que a situação dita pelo indivíduo era verdadeira e não houve danos no local ou no carrinho, não desejou representar contra o mesmo. Ambas as partes foram orientadas e após devolução do objeto subtraído, partes foram liberadas.