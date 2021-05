Levi quer Censo para identificar os autistas em Nova Odessa

Saber o número de pessoas com TEA (Transtorno de Espectro Autista) em Nova Odessa é o primeiro passo para a definição de políticas públicas adequadas e voltadas ao atendimento desses pacientes. É o que defende o vereador Levi Tosta, o Levi da Farmácia (DEM), em indicação protocolada na Câmara Municipal.

“Hoje não temos números atualizados sobre a incidência do autismo na cidade. Para que possamos buscar melhorias para essa população, com políticas públicas voltadas ao atendimento especializado e inclusão, precisamos determinar esse público. Saber quantas pessoas precisam desse atendimento é o primeiro passo para estruturar uma rede de serviços voltados a essa população”, explicou o vereador.

Segundo o parlamentar, tramita na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o Projeto de Lei de nº 670/2020, que altera a Lei 17.158, de 18 de setembro de 2019, que institui a Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista. “Até mesmo para aplicação correta dessa lei e das possíveis alterações propostas no projeto, é muito importante que a cidade conheça sua população autista, saiba quem são, onde moram, enfim, é essencial ter informações”, completou Levi.

Na indicação, que deverá ser encaminhada à prefeitura após aprovação em plenário, o vereador sugere a realização de um censo municipal para o levantamento das informações sobre os pacientes com TEA.