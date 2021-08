Levi quer ampliar debate sobre obesidade infantil

O vereador Levi Tosta cobra da Prefeitura de Nova Odessa medidas e projetos para combater a obesidade infantil. O assunto é tema de requerimento protocolado na Câmara e que está na pauta da sessão da próxima segunda-feira (16/08).

De acordo com o vereador, no último dia 10 de agosto, o Ministério da Saúde lançou uma estratégia nacional para combater a obesidade infantil e uma campanha educativa sobre o tema. As iniciativas pretendem promover a alimentação saudável entre crianças e adolescentes.

“A Estratégia Nacional de Prevenção e Atenção a Obesidade Infantil – PROTEJA disponibilizará recursos a municípios para o desenvolvimento de ações de combate ao problema e promoção de hábitos saudáveis”, explicou o vereador.

No requerimento, o vereador informa que na primeira etapa poderão aderir até mil prefeituras. A participação do programa implicará o compromisso de implantar uma série de iniciativas, como vigilância alimentar e nutricional com mapeamento da situação das crianças e adolescentes na cidade e campanhas de comunicação para discutir com a sociedade a importância de hábitos mais saudáveis.

“Também estão previstas entre as ações da estratégia a formação de equipes de saúde para lidar com as crianças e adolescentes do município e a articulação com a comunidade para que as recomendações para evitar a obesidade infantil sejam acolhidas no cotidiano das famílias”, acrescentou o parlamentar.

A Campanha de Prevenção e Atenção à Obesidade Infantil de 2021 terá como foco a promoção do consumo de alimentos in natura e a redução do consumo de comidas ultraprocessadas.

Segundo dados do Ministério da Saúde, atualmente há 6,4 milhões de crianças com até 10 anos com excesso de peso e 3,1 milhões de crianças nessa faixa etária com obesidade. Na faixa etária até cindo anos, o índice é de 15,9% enquanto de cinco a nove anos é de 31,8%.

Entre os adolescentes, há 11 milhões de indivíduos com excesso de peso e 4,1 milhões com obesidade, um índice total de 31,9%.

“Durante a pandemia as crianças ficaram mais tempo em casa, e as aulas online aumentaram o uso da tela, fazendo assim que eles fiquem mais tempo parados e sem ter como realizar atividades físicas”, acrescentou Levi.

Diante disso, o parlamentar questiona qual procedimento está sendo adotado com relação a obesidade infantil em nova Odessa, se o município tem dados concretos baseados pelas unidades básicas de saúde, qual o percentual de crianças e adolescentes obesos em nosso município, se a secretaria de Saúde tomou conhecimento desta campanha lançada pelo Ministério da Saúde e se pretende se inscrever.