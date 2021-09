Levi, Pelé e Tiãozinho solicitam carreta da mamografia

Os vereadores Levi Tosta, Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho do Klavin, e o presidente da Câmara de Nova Odessa, Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé, solicitaram a ajuda do deputado federal Vanderlei Macris para que a cidade seja incluída no cronograma da carreta de mamografia Mulheres de Peito, do Governo do Estado de São Paulo.

De acordo com informações divulgadas pela Secretaria de Estado da Saúde, Nova Odessa não está no cronograma inicial do projeto, que retomou os atendimentos pós-pandemia recentemente. “De acordo com as informações obtidas pelo gabinete do deputado e passadas pra nós, esse ano não há previsão para que a carreta venha para Nova Odessa”, explicou Levi.

Por isso os vereadores protocolaram ofício junto ao escritório regional do deputado, em Americana, solicitando auxílio para que a cidade seja incluída no projeto o mais rápido possível. Os vereadores foram recebidos pela assessora do deputado, Andréa Souza.

“Sabemos que a mamografia é um exame preventivo, que deve ser realizado pelas mulheres com mais de 40 anos com frequência e que temos uma fila de espera grande aqui na cidade”, acrescentou Tiãozinho, que é presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Nova Odessa.

“Este é um serviço com todos os custos pagos pelo Estado e que poderia adiantar o atendimento para as mulheres que precisam fazer esse exame preventivo. Por isso, solicitamos esse auxílio do deputado junto à Secretaria de Estado da Saúde”, explicou Pelé.

Nova Odessa recebeu a carreta pela última vez em novembro de 2019.

Entre os dias 4 e 16 de outubro a carreta estará em Americana, onde deve realizar até 600 exames de mamografia em mulheres de 50 a 69 anos. Não é preciso encaminhamento médico ou pedido de exame, basta comparecer ao local portando RG e cartão SUS. A carreta atenderá de segunda a sexta-feira das 9h às 18h e, no sábado, das 9h às 13h e ficará na Praça Comendador Müller, em frente à Biblioteca Municipal.