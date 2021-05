Levi indica modelo de tratamento pós-Covid em Nova Odessa

O vereador Levi Tosta, o Levi da Farmácia (DEM), é autor de indicação à Prefeitura de Nova Odessa para que sejam adotados tratamentos pós-Covid aos moradores da cidade afetados pela doença. A inspiração para o pedido veio do Programa Vencer, adotado pela Prefeitura de Indaiatuba.

“Tomei conhecimento que a Prefeitura de Indaiatuba oferece tratamento gratuito aos moradores com sequelas musculares, ou cardiorrespiratórias, após terem se recuperado da Covid-19”, explicou Levi.

Pelo programa de Indaiatuba, os atendimentos são feitos em cinco horários diferentes em um polo esportivo, sendo oferecidas vagas nos períodos da manhã, tarde e noite. As pessoas atendidas pelo programa são encaminhadas ao Setor de Fisioterapia, onde o responsável avalia a evolução do paciente na reabilitação. De acordo com o diagnóstico, a pessoa pode ser encaminhada a uma equipe multidisciplinar, que conta com terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo.

“Acredito que possamos implantar, em Nova Odessa, uma ação semelhante, já que essa doença deixa sequelas, principalmente nos casos mais graves e eu já venho alertando para a necessidade um programa específico no município para tratar esses pacientes”, completou Levi.

Segundo o vereador, comumente os pacientes recuperados da doença apresentam quadros que envolvem perda muscular, cansaço excessivo, mobilidade reduzida e falta de equilíbrio. “Na indicação eu peço que a prefeitura realize estudos voltados à implantação de programa semelhante ao que está sendo realizado em Indaiatuba para atender os pacientes de nossa cidade”, completou o vereador.