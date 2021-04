Levi destaca importância de tratamento pós-Covid

Em requerimento aprovado na sessão ordinária realizada nesta segunda-feira (19), o vereador Levi Tosta, o Levi da Farmácia (DEM), questiona a Prefeitura de Nova Odessa sobre o número de profissionais especialistas e tratamentos disponíveis aos pacientes que tiveram casos graves de Covid-19 e precisam de acompanhamento ambulatorial após a alta hospitalar.

No texto, o vereador informa que foi procurado por familiares de pacientes que estão com sequelas após serem contaminados pelo novo coronavírus. “Diversos estudos realizados em instituições de saúde diferentes pelo mundo apontam que a Covid tem deixado muitas sequelas nos pacientes. As mais frequentes são doenças pulmonares, alterações neurológicas e dores articulares. Quando o paciente sai da urgência geralmente ele precisa de cuidados de uma equipe multidisciplinar”, afirma Levi.

Neste cenário, o vereador questiona o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), sobre quais medidas serão adotadas diante dessa situação, se há fisioterapeutas em número suficiente para atender esses pacientes, se há acompanhamento com pneumologistas e psicólogos e se a Secretaria da Saúde pensa em montar um plano de ação para os casos de sequelas graves nos pacientes.

“Acredito que o paciente que tem a forma grave da doença precisa de uma atenção especial mesmo depois de sair do hospital. Ainda temos pouca informação sobre essa doença e, menos ainda, sobre suas sequelas e seus impactos na saúde do paciente ao longo dos anos. Por isso defendo que precisamos de uma equipe multidisciplinar atenta para este atendimento”, explicou Levi.