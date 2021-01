“Perdi, senhor”, diz trafica ao ser pego com droga e dinheiro

As equipes em patrulhamento receberam informações da rede rádio Gama de que um veículo VW Voyage de cor preta realizava transporte de drogas do local dos fatos para um bar na rua das Azaleias.

Logo foi visto um homem entrando a um veículo conforme denúncia. Ele rapidamente foi abordado e avistado no colo do averiguado uma bolsa pequena contendo em seu interior porções de cocaína e dinheiro.

O coletor de óleo K.J.N, 20, gritou: “perdi senhor, perdi senhor”, assumindo que as drogas e dinheiro seriam de sua propriedade. Realizado procedimentos de faro no imóvel e no veículo nada mais encontrado. Emanada voz de prisão e ocorrência encaminhada a unidade de polícia civil, deliberando autoridade policial pela apreensão do automóvel, drogas, dinheiro e dois telefones celulares.