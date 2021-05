Levaram Corsinha do estacionamento, mas não conseguiram fugir da Gama

Equipe da Guarda Municipal de Americana, durante patrulhamento pela Avenida da Amizade na madrugada desta quarta-feira, se deparou com o veículo GM/CORSA CLASSIC saindo de um estacionamento de veículos.

Ao avistar a viatura, o condutor deixou o local em alta velocidade, sendo acompanhado por diversas vias públicas até que a equipe conseguiu realizar a abordagem. No interior do veículo haviam três indivíduos e diversos objetos como: 04 rodas com os pneus, 01 bateria, 01 rádio CD/Player, 01 caixa de câmbio.

O proprietário do estacionamento reconheceu tanto o veículo quanto os demais objetos que foram subtraídos de outros veículos que se encontravam no local dos fatos.

Todos foram encaminhados ao Plantão Policial de Santa Barbara D’Oeste, onde o delegado deliberou a prisão em flagrante dos 03 indivíduos, os objetos e veículo restituídos ao proprietário do estacionamento.

Presos

T. S , autônomo de 35 anos

V. M. R. Pedreiro de 31 anos

A. F. S ajudante geral de 37 anos

Apoio:

VTR 200 – Sub.Camargo/ Wilson

VTR 201 – Sub Carvalho/ C.Rodrigues

VTR 203 – Sub.Christiane/ R.Pereira

VTR 193 – Costa/ Fabiana

VTR 194 – Fagnani/ Ferreira

VTR 197 – Freire/ Marchesin