Levaram botijão de gás do quiosque e foram pegos a pé na rodovia

A Guarda Municipal de Americana recebeu a informação nesta quinta-feira, por volta das 5h da manhã, através do controle, de que dois indivíduos transitavam a pé pela Rodovia Luiz de Queiroz, sentido Santa Bárbara, e que um deles carregava um objeto grande e aparentemente pesado enrolado em um cobertor.

A denúncia também informava que a poucos metros de onde estavam os indivíduos, havia um quiosque danificado, caracterizando sinais de arrombamento.

A equipe então abordou a dupla na altura do km 127 e constatou que o objeto era um botijão de gás. Questionado, o homem que carregava o botijão informou estar ali apenas para carregar o produto, que quem teria subtraído teria sido o outro indivíduo, que lhe prometeu R$20 para o serviço. O homem ainda colaborou com a equipe, indicando o local onde estariam escondidos outros produtos do furto.

Em contato com vítima, a mesma reconheceu os objetos como sendo de sua propriedade. Diante dos fatos, a autoridade policia presente na Central de Polícia Judiciária deu voz de prisão aos acusados.