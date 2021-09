Leonora de olho no trânsito e Juliana, no Caps infantil

A vereadora Leonora Périco (PDT) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação em que pede ao Poder Executivo estudos e melhorias ao trânsito da Rua Henrique Roberto Brechmacher, via marginal da Rodovia Anhanguera, no bairro Jardim Brasil. Na quinta-feira (16), a parlamentar visitou o local com o secretário adjunto de Trânsito e Sistema Viário, Pedro Peol, para análise de uma possível alteração no trânsito da via, que possui trânsito intenso por se tratar de acesso aos bairros Jardim Brasil e Antonio Zanaga.

Durante a visita, Leonora destacou que o grande fluxo de veículos desperta preocupação nos moradores pelo risco de acidentes em vários cruzamentos. O principal ponto destacado está no cruzamento com a Rua José Frigeri, que já foi alvo de diversas reclamações dos moradores, pois nos horários de pico há congestionamento e risco constante de colisões. “Pedi ao secretário adjunto que nos acompanhasse para ouvir as reclamações da população. É um local que precisa de intervenção imediata, pois o risco de acidentes é muito grande. Temos o compromisso dele de estudar uma solução no local e atender à solicitação”, destacou Leonora.

A indicação será enviada ao Executivo para análise e atendimento.

Juliana pede mais funcionários no CAPs Infantil

A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou nesta quinta-feira (16) na secretaria da Câmara de Americana uma indicação em que solicita a reposição e ampliação do quadro de funcionários que atuam no CAPs (Centro de Atenção Psicossocial) Infantil da cidade, que teve sua nova sede inaugurada nesta semana.

Atualmente, conforme apurado pela vereadora, o CAPs Infantil possui uma equipe multidisciplinar, composta por um coordenador, três psicólogos, um médico psiquiatra, um assistente social, um terapeuta ocupacional, um fonoaudiólogo, um fisioterapeuta, um enfermeiro, três técnicos de enfermagem, um agente de saúde, um recepcionista e um profissional de apoio para a limpeza.

De acordo com a parlamentar, que já havia visitado a sede antiga em julho deste ano e constatado a defasagem na equipe, esse quadro de funcionários é menor do que o necessário para atender as mais de 300 crianças e adolescentes acompanhadas pela unidade.

“Temos informações de que há apenas uma médica especializada no local, com carga horária de apenas 16 horas por semana, e que está difícil localizar e contratar médicos especializados no atendimento de crianças. É uma demanda alta, que necessita de mais profissionais. Outra função que está faltando é a de oficineiro especializado. São profissionais importantes, que precisam estar presentes para que o tratamento realizado na unidade possa resultar em um desenvolvimento mais eficaz das crianças”, afirmou a parlamentar.

Nesta quarta-feira (15), a vereadora participou da inauguração da nova sede do CAPs Infantil e conheceu a nova estrutura. Ela relatou que a mudança foi muito positiva, já que o endereço antigo tinha menos espaço que o necessário para um atendimento confortável.

“Em julho, quando fomos até a unidade antiga, a equipe nos informou que essa mudança iria ocorrer. É um passo importante para começar a dar mais conforto para os profissionais e para as crianças atendidas, mas é importante que a Administração pense em caráter de urgência na reposição e ampliação do quadro de funcionários e contratação de oficineiros para realizar atividades que promovam desenvolvimento de habilidades, visitas domiciliares, acompanhamento e orientação para o desenvolvimento da autonomia do usuário e oficinas”, sugeriu a parlamentar.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária e enviada ao Executivo para análise e atendimento.