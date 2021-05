Leonora quer Postinho aberto e Gualter quer saber dos remédios

A vereadora Leonora Périco (PDT) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação em que pede a reabertura da Unidade Básica de Saúde do bairro Parque da Liberdade (UBS 19), no prédio localizado na Avenida Serra do Mar. No documento, a parlamentar aponta que em resposta ao requerimento n° 166/2021, de sua autoria, a secretaria municipal de Saúde informou que o prédio se encontra em reforma, com previsão de entrega para julho de 2021 e, com isso, seria adequado o retorno da unidade de saúde ao local.

“Com o fechamento do Posto do Liberdade, em 2015, a população sofreu muito. Principalmente os mais idosos, que não conseguem se locomover até outra unidade. Essa é uma cobrança que temos feito nos últimos meses e queremos a atenção da prefeitura para atender esse pedido da população”, destaca Leonora. A vereadora ainda pede na indicação a construção de um espaço para desenvolvimento das atividades dos agentes comunitários de saúde. A indicação será encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

GUALTER QUER SABER DOS REMÉDIOS

O vereador Gualter Amado (Republicanos) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede ao Poder Executivo informações sobre o estoque de medicamentos mantido pela secretaria municipal de Saúde. No documento, o parlamentar relata que tem sido procurado constantemente em seu gabinete por usuários da rede municipal de saúde que enfrentam problemas em função da falta de remédios que deveriam ser disponibilizados pelo poder público. “Com o objetivo de fiscalizar e, ao mesmo tempo, dar retorno a essas pessoas, solicitamos algumas informações sobre o assunto”, explica.

No requerimento, Gualter pede que seja enviada a listagem completa dos medicamentos que a secretaria municipal de Saúde mantém em estoque, especificando informações como nome do remédio, data de aquisição, quantidade disponível e a data de validade. (29).