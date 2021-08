Leonora pede revitalização de rua e Juliana, adesão a programa

A vereadora Leonora Périco (PDT) protolocou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento solicitando informações sobre a revitalização e recapeamento da Rua Serra do Espigão Mestre, no Parque da Liberdade. No documento, a parlamentar destaca que a rua passou nos últimos meses por diversas obras, além de problemas de infiltrações, e necessita de revitalização. “É uma via que nos últimos anos, assim como muitas outras do Parque da Liberdade, passou por diversos problemas no sistema de água e esgoto e infiltrações de águas de chuva, causando danos inclusive nas casas das pessoas”, frisa Leonora

No requerimento, a autora questiona a possibilidade de inserir a obra no cronograma de recapeamento da Rua Serra do Japi e qual o prazo previsto para a execução das obras. O documento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na próxima sessão ordinária, que acontece na quinta-feira (26).

Prof.a Juliana pede adesão ao programa “Casa da Mulher em São Paulo”

A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação solicitando ao Poder Executivo o cadastro do município no programa estadual “Casa da Mulher em São Paulo”, que atende mulheres adultas, adolescentes e idosas vítimas de violência com estratégias de prevenção e superação da situação. No documento, a parlamentar lembra que em audiência pública realizada para discutir os 15 anos da promulgação da Lei Maria da Penha foram levantados dados, documentos e fatos de diversas instituições e organizações da sociedade civil. Segundo ela, os documentos demonstraram a necessidade de integração entre os setores para apoio às políticas de promoção e proteção dos direitos das mulheres em situação de violência.

Para aderir ao programa, os municípios devem se cadastrar e ter organizado o seu Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. “O programa ‘Casa da Mulher em São Paulo’ visa disponibilizar um local, construído pelo estado e que seja de fácil acesso, para atender mulheres vítimas de violência. O estado disponibilizará as casas e os municípios deverão garantir o atendimento com equipe multidisciplinar para assistência social, jurídica e psicológica”, explica a autora. A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária desta quinta-feira (26) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.