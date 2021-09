Leonora pede por avenida e Nathália, vagas prioritárias a vítima de violência

A vereadora Leonora Périco (PDT) reuniu-se na segunda-feira (6) com moradores do bairro Parque da Liberdade para discutir melhorias para a Avenida Serra do Mar, em especial para o cruzamento com a Avenida Florindo Cibin. No local, há a pista de caminhada que contorna a área de preservação.

Na conversa, os moradores explicaram que passaram a limpar e fazer jardinagem da área, mas diante da falta de chuvas há necessidade da instalação de um ponto de água para regar as plantas. Também com a abertura do acesso da Avenida Florindo Cibin, o trânsito precisa de melhorias, como a implantação de redutores de velocidade, e a calçada da via precisa ser finalizada.

“É uma atitude admirável dos moradores em cuidar da área, mas para isso precisam de um acesso de água e vamos pedir ao DAE a viabilidade da instalação. As melhorias no trânsito também são essenciais, pois se trata de um local com muito risco de acidentes. Vamos continuar cobrando as melhorias”, destacou Leonora.

Violência doméstica. Nathália pede vaga em creche e escola para vítima



A vereadora Nathália Camargo (Avante) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação em que sugere ao Poder Executivo a realização de estudos e a elaboração de uma lei municipal que garanta vagas prioritárias em creches e escolas municipais para crianças vítimas de violência doméstica ou cujas mães sofram do problema.

No documento, a parlamentar destaca que a Lei Maria da Penha trouxe grandes avanços no combate à violência contra a mulher e que são necessários mecanismos adicionais de proteção também das crianças. “Toda violência doméstica é repudiável, mas os casos mais sensíveis são os relacionados, direta ou indiretamente, com a violência doméstica infantil. As crianças são mais vulneráveis e esse tipo de exposição produz traumas, especialmente, psicológicos”, aponta.

Nathália sugere que a criação de vagas prioritárias ajudaria a proteger tanto mães quanto filhos e a garantir o rompimento do ciclo de violência. “Uma das medidas para interromper esse tipo de violência é o distanciamento do lar. Quando uma mulher sai de casa com seus filhos, precisa de respaldo do poder público para seguir a vida. Neste contexto, a disponibilização de vagas prioritárias nas creches e escolas municipais será um dos pilares norteadores para a sua reestruturação social”, defende.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária desta quinta-feira (9) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.