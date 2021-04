Leoncine vai ver como anda a nova captação de água do DAE

O vereador Lucas Leoncine (PSDB) visitou na terça-feira (30) a nova estação de captação de água do DAE (Departamento de Água e Esgoto de Americana). Acompanhado do superintendente da autarquia, Carlos Zappia, e do diretor executivo Marcos Morelli, Leoncine conheceu a estrutura da unidade e ouviu explicações técnicas do funcionamento da captação de água por parte dos diretores do departamento.

“A boa notícia é que sim, a nova captação está em funcionamento, mas ainda em fase testes, portanto não está em sua máxima capacidade. Sabemos que existem mais desafios, como reservatórios e redes de distribuição, entre outros, mas este passo é muito importante para a melhoria da qualidade do fornecimento de água para a população de Americana”, avaliou o parlamentar.