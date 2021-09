Leoncine discute revitalização do terminal municipal com EMTU

O vereador Lucas Leoncine (PSDB) reuniu-se nesta terça-feira (15) no escritório da EMTU (Empresa Metropolitana de Transporte Urbano), em Campinas, com o gerente regional do órgão, Edson Thomaz Zilião, e o diretor técnico Oswaldo Klein Neto. A empresa é responsável por fiscalizar e regulamentar o transporte metropolitano de baixa e média capacidade nas cinco regiões metropolitanas do estado.

Durante a reunião, foram tratadas demandas dos comerciantes da região central de Americana e da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana). Leoncine apresentou solicitações como a revitalização do centro de Americana, em especial do mercado municipal, e de melhorias na utilização de espaços pelos quais o órgão estadual é responsável como, por exemplo, o terminal municipal. De acordo com o parlamentar, a intenção é viabilizar um diálogo com a EMTU, que é responsável pela fiscalização e regulamentação do transporte metropolitano.

“A proposta de ouvir mais os comerciantes da área central e dialogar com a associação comercial da cidade, buscando propostas e iniciativas para a retomada econômica, necessita de diálogo com órgãos que participam do dia a dia desses empresários e comerciantes”, comentou Leoncine.