Leoncine quer saber quem é o superior do servidor que carregou carvão na ambulância

O vereador de Americana, Lucas Leoncine (PSDB), protocolou um requerimento na Câmara Municipal questionando o caso do servidor que carregava carvão em um ambulância do município. A ação do motorista foi descoberta após ele capotar o veículo quando transportava o carvão.

Entre outras perguntas, Leoncine questiona quem é o superior imediato e em que local o servidor está locado. Ainda, o novato questiona se a prática do uso de ambulância por funcionários para fins particulares é frequente.

O documento, que ainda deve entrar para votação dos vereadores, questiona quais providências serão tomadas quanto ao caso relatado.