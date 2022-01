Leoncine quer previsão de abertura de concurso público na prefeitura

O vereador Lucas Leoncine (PSDB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações do Poder Executivo sobre a previsão para realização de concurso público para o preenchimento de cargos que estão vagos no quadro de servidores municipais.

No documento, o parlamentar afirma ser de conhecimento que muitos cargos públicos estão vagos e que ainda não foram preenchidos por conta do decreto do governo federal de estado de calamidade em razão da pandemia de Covid-19.

“Sabendo que a falta desses funcionários atrapalha o andamento de diversos setores e que isso vem acarretando dificuldades na realização dos trabalhos, fiz o requerimento para saber se existe planejamento de abertura de concurso público para reposição dos cargos na cidade de Americana”, comenta.

No requerimento, Leoncine pergunta se existe uma listagem das vacâncias e para quais cargos o Poder Executivo pretende realizar concurso público, caso já exista essa previsão. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na primeira sessão ordinária de 2022, que acontece na quinta-feira (20).