Leoncine quer mais atenção a entidades sociais no orçamento 2022

O vereador Lucas Leoncine (PSDB) reuniu-se na última semana com a secretária municipal de Ação Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, para discutir orçamento da secretaria para o ano de 2022, previsto em R$ 23.810.500,00.

Durante o encontro, o parlamentar pediu esforços da secretaria em atender às entidades que são conveniadas com o município. “Há a despesa estimada, contudo a demanda é muito grande e exige um esforço para que se possa atender a todos”, comentou Leoncine.

A secretária Juliani Munhoz se comprometeu a trabalhar em conjunto com a secretaria da Fazenda para que as entidades sejam atendidas da melhor maneira possível. “Já estive como presidente de entidade e sei o quanto de esforço é necessário para se atingir os valores e cumprir com os compromissos das instituições. Por isso, inclusive, é importante lutarmos para conquistar verbas de deputados federais e estaduais para que emendas parlamentares sejam destinadas ao município e ajudem a compor o orçamento”, concluiu Leoncine.