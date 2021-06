Leoncine quer lactantes vacinados e questiona atuação do conselho da juventude

Leoncine faz apelo ao governo do estado para inclusão de lactantes no grupo prioritário

O vereador Lucas Leoncine (PSDB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma moção de apelo ao governo do estado de São Paulo pedindo a inclusão de lactantes no grupo prioritário da vacinação contra a Covid-19.

De acordo com o parlamentar, a prefeitura é apenas responsável pelo operacional na execução (aplicação) das vacinas no município, devendo seguir o plano do estado e a programação realizada por ele.

O objetivo é acelerar a vacinação do grupo, já que pesquisas como a realizada pelo Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo indicaram a existência de anticorpos para a Covid-19 no leite das mães vacinadas até quatro meses após a vacinação.

“Considerando que atualmente gestantes e puérperas podem tomar a vacina contra a Covid-19 no Brasil, faz-se necessário pensar nas mulheres lactantes que também necessitam de inclusão ao plano prioritário de vacinação”, comentou o vereador.

