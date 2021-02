Leoncine quer educador físico como profissional essencial

O vereador de Americana Lucas Leoncine (PSDB) protocolou um projeto de lei na Câmara Municipal que torna o educador físico como profissional essencial em Americana.

O projeto torna essenciais para a população a prática de atividade e do exercício físico, ministrados por um profissional de Educação Física, em estabelecimentos prestadores de serviço destinados a essa finalidade ou fora destes, desde que em espaços apropriados, durante os tempos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais.

Na justificativa do projeto, Leoncine pontua a seriedade do sedentarismo, citando a morbidez, capacidades motoras, humor e estresse. Ainda, o parlamentar destaca que os treinos físicos contribuem para fortalecer a imunidade em geral e o sistema respiratório, o que pode minimizar a morbidade e mortalidade decorrente do coronavírus.

Assim, ao reconhecer a essencialidade da prática de atividade física, ministrada por profissional de Educação Física, o Município garantirá aos americanenses a prestação do serviço, e, por conseguinte, a promoção do bem-estar e da qualidade de vida, eis que preserva, mantém e recupera a saúde dos cidadãos, diz ainda a justificativa de Leoncine.