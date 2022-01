Leoncine pede cópia integral do processo licitatório da Área Azul

O vereador Lucas Leoncine (PSDB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento no qual solicita ao Poder Executivo o envio de cópia completa do processo licitatório do sistema de vagas rotativas de estacionamento que resultou no contrato vigente com a empresa Estapar.

O requerimento foi elaborado com o objetivo de esclarecer dúvidas levantadas a partir de um estudo iniciado pelo parlamentar sobre o contrato firmado entre o município e a empresa Hora Park Sistema de Estacionamento Rotativo Ltda., atual permissionária do sistema de estacionamento rotativo.

“Recebemos o contrato firmado entre a empresa Estapar e o município de Americana e, a partir do estudo deste documento, surgiram alguns pontos que precisam ser esclarecidos. Para responder a essas dúvidas, protocolei o requerimento solicitando a cópia completa do processo licitatório. A partir desta resposta poderemos dar sequência à análise da documentação e apurar se, de fato, o contrato vem sendo cumprido na sua totalidade”, frisou Leoncine.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na sessão ordinária desta quinta-feira (27).