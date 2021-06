Leoncine participa de reunião pra falar do trem intercidades

O vereador Lucas Leoncine (PSDB) participou na tarde de terça-feira (8) de uma reunião da Comissão de Assuntos da Região Metropolitana de Campinas (RMC) com o tema “Trem Intercidades, que ligará São Paulo à Americana, passando por Campinas”. A reunião foi realizada de forma online e organizada pelo vereador Luiz Cirilo (PSDB), da Câmara Municipal de Campinas.

Leoncine teve a oportunidade de falar aos participantes durante a reunião e destacou os ganhos futuros com a iniciativa. “Estamos vivendo um momento de muitos desafios, e quando ouço que teremos futuramente um trem ligando São Paulo a Americana, pode soar como estar voltando aos velhos tempos, mas na verdade tendo uma visão de longo prazo iremos ganhar com o desenvolvimento econômico e social para a nossa sociedade em geral e para a nossa cidade” destacou.

A reunião contou ainda com a participação de vereadores de toda a região e também do secretário executivo da Secretaria de Transportes do Estado, Paulo Galli, que trouxe informações sobre os processos e enfatizou o empenho do chefe da Casa Civil, Cauê Macris, e do deputado federal Vanderlei Macris (PSDB) para o andamento do projeto.