Leoncine, JR Dias e secretários vão ao Ginásio do Ipiranga ver demandas

Os vereadores Lucas Leoncine (PSDB) e Juninho Dias (MDB) reuniram-se nesta sexta-feira (23) com os secretários municipais de Esportes, Grasiele Rezende, e de Obras, Adriano Camargo Neves, no ginásio de esportes do Jardim Ipiranga. O objetivo foi apresentar as atuais demandas de reforma para que o espaço possa ser utilizado pelos moradores do bairro assim que a prática de atividades físicas for liberada.

Leoncine e Juninho apresentaram aos secretários quais reformas consideram que são necessárias para o local, tais como melhorias para a iluminação, caixa d’água, bancos e acessos, entre outras.

“Uma vez que o Juninho já atua fortemente na área de esportes da cidade, o convidei para visitar o espaço na companhia dos secretários, que darão sequência às solicitações de melhorias”, comentou Leoncine.