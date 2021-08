Leoncine e Rodaben discutem demandas e políticas públicas habitacionais

O vereador Lucas Leoncine (PSDB) reuniu-se nesta sexta-feira (13) com o secretário municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Carlos Cezaretto, para discutir demandas habitacionais da cidade e estudar a possibilidade de inclusão do município em programas do governo do estado para o setor.

Durante o encontro, o parlamentar destacou que propostas como o Residencial Inaê, entregue no mês de abril deste ano atendendo 256 famílias, são de grande importância para o município, uma vez que há muitas pessoas em busca de projetos habitacionais semelhantes.

“A secretaria de Habitação possui grande importância para Americana, pois é responsabilidade do município zelar pelo bem-estar da população, assim como é nossa, do poder legislativo, de construir projetos que visem o desenvolvimento social, econômico e urbano para o município”, destacou Lucas.