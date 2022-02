Leoncine discute programas do estado para incentivo à doação de órgãos

O vereador Lucas Leoncine (PSDB) reuniu-se na segunda-feira (7) na secretaria de estado da Saúde como assessor do secretário estadual, Thiago Guimarães, o diretor técnico da Central Estadual de Transplantes, João Luís Erbs Pessoa, e o presidente da Fundação da Saúde de Americana (Fusame), Douglas Henrique Magalhães Ferreira, para conhecer programas do estado que possam beneficiar o sistema de saúde de Americana.

Na reunião foram apresentados programas voltados ao sistema de doação de órgãos que podem incentivar um aumento no número transplantes. Leoncine cita que ainda há uma grande fila de espera por doadores, ao mesmo tempo em que existe muita resistência por parte das pessoas e, muitas vezes, da própria família, que precisa autorizar a doação.

Durante o encontro, Pessoa explicou sobre o processo de capacitação para a abordagem humanizada junto às famílias e que esta capacitação é realizada pelo órgão estadual de saúde. Explicou ainda que, visando zerar as filas de espera em todo estado, há incentivos aos parceiros que firmam compromisso com a secretaria de estado da Saúde. Como exemplo disso, mencionou a realização de constantes atualizações na área.

“Conversamos por mais de uma hora com o assessor Thiago e o diretor João Luís e pude entender o processo de doação de órgãos e o motivo de grandes filas de espera para transplantes. A vinda do presidente da Fusame pode nos nortear sobre as condições da cidade e em que podemos fazer para ajudar neste processo, entendendo que nossa parte é apenas uma parcela de todo um contexto estadual”, destacou Leoncine.