Lucas Leoncine discute demandas com prefeito Chico Sardelli

O vereador Lucas Leoncine (PSDB) reuniu-se na quarta-feira (21) com o prefeito Chico Sardelli para tratar da inclusão de lactantes do município, com ou sem comorbidades, no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19. O parlamentar enviou no dia 13 de julho um ofício ao secretário de estado da Saúde, Dr. Jean Gorinchteyn, solicitando que, uma vez atendido o pedido, sejam enviadas ao município doses da vacina para as lactantes.

No encontro, Leoncine ainda tratou de outras demandas como os problemas estruturais da Rua do Espigão Mestre, que segundo o parlamentar requer atenção urgente; cobrou o cumprimento da lei municipal nº 6.088/17, que determina a afixação de placas de identificação em terrenos baldios particulares, e da lei municipal nº 6.325/19, que proíbe a perturbação do sossego público com ruídos ou sons excessivos, desrespeitando os limites do nível de intensidade previstos em norma específica.

“Passados seis meses do nosso mandato e do prefeito, aproveitamos para alinhar muitos assuntos que aconteceram nesse período e repassar demandas pendentes, além de alinhar benfeitorias que poderão vir para nossa cidade no segundo semestre de 2021”, destacou Leoncine.