Leoncine próximo a Macris, que garante chegada de verbas

O vereador Lucas Leoncine (PSDB) esteve reunido com o deputado federal Vanderlei Macris (PSDB) para tratar de projetos futuros. Único vereador tucano mais próximo ao grupo Macris, Leoncine deve se destacar com a proximidade na chegada de verbas para o município.

Leoncine foi a aposta do grupo durante campanha e segue leal e próximo, diferente dos colegas Thiago Brochi (PSDB) e Vagner Malheiros (PSDB). Brochi está totalmente “rachado” com o partido e atuando ao lado do prefeito Chico Sardelli (PV), pra quem fez campanha. Já Malheiros permanece mais tímido e distante.

Próximo ao grupo, mas ainda sem muita força, Fernando da Farmácia (PTB) também se aproxima dos deputados.

Com a “exclusividade”, Leoncine tende a ser beneficiado, emplacando demandas como a reforma da UBS do Ipiranga – reduto do tucano – com verba de Macris, e mais que devem chegar ao longo do mandato.