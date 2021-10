Leoncine cobra reparos no ginásio do Jardim Ipiranga

O vereador Lucas Leoncine (PSDB) visitou na terça-feira (5) o ginásio de esportes Aristides Pisoni, no bairro Jardim Ipiranga, para verificar os danos causados pela forte chuva que caiu sobre Americana no último domingo (3). Leoncine foi recebido por funcionários do ginásio que expuseram as dificuldades enfrentadas na conservação do espaço, especialmente com relação à caixa d’água, que possui uma cobertura leve como proteção, mas que já está danificada há muito tempo, segundo eles.

O parlamentar constatou alguns danos causados no entorno do ginásio pelos fortes ventos. “O muro do campo de bocha ficou totalmente abaolado e não tem como consertar, será necessária a construção de um novo. Em seguida, passando pela caixa d’água foi possível ver a situação das telhas que a cobrem”, comentou Leoncine.

O vereador ressaltou que apresentou a indicação nº 38/2021, no início do mês de janeiro, solicitando manutenção no reservatório de água, mas até o momento não foi atendida pelo Poder Executivo. “Vale lembrar ainda que a chuva de domingo destelhou esta caixa d’água e os funcionários tiveram que fazer uma ‘gambiarra’ para prendê-las novamente. É uma questão de segurança, pois com o vento forte essas telhas poderiam ir para a rua e bater em carros ou casas vizinhas. É uma situação séria e que precisa ser resolvida já”, concluiu o vereador.