Leoncine busca melhorias nos convênios com entidades

O vereador Lucas Leoncine (PSDB) reuniu-se na terça-feira (18) com a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos de Americana, Juliani Munhoz Fernandes. Dentre os assuntos abordados, foram apresentadas as ações realizadas pela secretaria para a manutenção dos atendimentos às entidades de Americana e a necessidade de melhores condições nos convênios firmados com elas.

De acordo com o parlamentar, a reunião foi importante para obter informações sobre o trabalho das entidades, conhecer as principais necessidades e avaliar ações que poderão ser tomadas. “A secretária nos apresentou um panorama dos atendimentos realizados e os convênios firmados com as entidades. Vimos a necessidade de buscar emendas, uma vez que alguns recursos ficaram estagnados com o tempo. Faremos o que estiver ao nosso alcance para ajudar esta secretaria tão importante de nossa cidade”, comentou Leoncine.

O vereador, que já foi presidente do Centro de Capacitação da Criança e do Adolescente da Diaconia São Judas Tadeu, no Jardim Ipiranga, ressalta que uma das grandes queixas das entidades é que não há reajuste nos convênios, o que traz prejuízos ao longo dos anos. “Busco uma melhoria dentro do orçamento da secretaria de assistência social. Sei que pra esse ano não dá, mas vamos trabalhar para os próximos anos. Se não tiver melhorias, essas entidades vão acabar com passivos enormes”, disse Leoncine.

Leoncine ainda lembra que as entidades prestam serviços que custariam pelo menos 3x mais para o poder público e que os trabalhos desenvolvidos muitas vezes fazem o papel do que deveria ser oferecido pelo próprio poder público. “Sabemos que o orçamento desse ano já estava previsto, mas para os próximos anos queremos um olhar diferenciado para as entidades de Americana, vamos cobrar isso do prefeito”, encerrou.